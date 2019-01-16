Суд обязал "Победу" оказывать медпомощь на борту

Заявление авиакомпании с требованием признать соответствующее предписание было отклонено.

Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил предписание Ространснадзора, обязывающего авиакомпанию "Победа" оказывать первую медицинскую помощь на борту. Об этом указано в документе из картотеки арбитражных дел.

"Победа" в суде требовала признать незаконным предписание и отменить его, заявление было отклонено

В документах указано, что Ространснадзор выявил нарушение почти два года назад на основании жалобы пассажира, у которого пошла кровь из носа во время перелёта из Ростова-на-Дону в Москву 31 марта 2017 года. "Победе" было предписано устранить подобные нарушения до 21 августа 2017 года, однако авиаперевозчик не предоставил соответствующих документов.

Как заявил представитель "Победы" в беседе с РБК, претензии ведомства безосновательны.

— Все бортпроводники проходят высококлассное обучение по оказанию первой медицинской помощи, каждое ВС оборудовано аптечками, — сказал собеседник издания.

По его словам, бортпроводники всегда оказывают первую медпомощь, однако у них нет права ставить диагноз и использовать препараты без присутствия лицензированного врача.

Как ранее писал Лайф, "Победа" признана ценовым лидером осени 2018 года.