Путин поручил внимательнее следить за инфляцией и ценами

Президент отметил, что "ничего неожиданного не происходит", однако есть вопросы, требующие особого контроля.

Президент РФ Владимир Путин поручил Минфину и Банку России внимательнее следить за ростом инфляции. Об этом он сказал на совещании с членами правительства в Москве.

— Хочу обратить внимание министра финансов, главы ЦБ на вопросы инфляции, — сказал Путин. — Ничего неожиданного не происходит, но есть вопросы, требующие вашего внимания. Имею в виду плановые показатели. Надо следить.

Также глава государства обратился к руководству Федеральной антимонопольной службы. Он отметил, что это ведомство должно "эффективно выполнять свою роль" в контроле над ценами.

Ранее стало известно, какие продукты в России подорожали сильнее всего в 2018 году.