Путин поручил внимательнее следить за инфляцией и ценами

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Путин поручил внимательнее следить за инфляцией и ценами

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Владимир Путин. Фото: ©РИА Новости/Алексей Никольский

Президент отметил, что "ничего неожиданного не происходит", однако есть вопросы, требующие особого контроля.

Президент РФ Владимир Путин поручил Минфину и Банку России внимательнее следить за ростом инфляции. Об этом он сказал на совещании с членами правительства в Москве.

— Хочу обратить внимание министра финансов, главы ЦБ на вопросы инфляции, — сказал Путин. — Ничего неожиданного не происходит, но есть вопросы, требующие вашего внимания. Имею в виду плановые показатели. Надо следить.

Также глава государства обратился к руководству Федеральной антимонопольной службы. Он отметил, что это ведомство должно "эффективно выполнять свою роль" в контроле над ценами.

Ранее стало известно, какие продукты в России подорожали сильнее всего в 2018 году.

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