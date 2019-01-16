Путин поручил губернаторам подключиться к работе по теме паллиативной помощи

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Путин поручил губернаторам подключиться к работе по теме паллиативной помощи

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Фото: © Pixabay/rawpixel

Президент РФ Владимир Путин дал поручение губернаторам, чтобы они подключились к работе по организации системы паллиативной помощи в регионах страны.

— Сегодня выйдет поручение в адрес руководителей регионов, с тем чтобы они должным образом организовали эту работу, — сказал президент.

Путин также напомнил, что в конце 2018 года провёл Госсовет по вопросам паллиативной помощи.

Сегодня Госдума приняла в первом чтении законопроект, расширяющий понятие "паллиативная медицинская помощь". Согласно документу, термин "паллиативная помощь" становится комплексным: кроме медицинского вмешательства в понятие включается оказание психологической помощи неизлечимо больным и предоставление ухода.

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