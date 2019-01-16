АСИ объявило о старте отбора участников программы "100 городских лидеров"

Чтобы побороться за место в проекте, необходимо представить свою идею, команду и записать мотивационное видео.

Агентство стратегических инициатив (АСИ) объявило о начале отбора участников программы городских инициатив "100 городских лидеров", который продлится до 10 февраля 2019 года. Об этом сообщила пресс-служба АСИ.

Подать свои заявки и предложения по улучшению родных городов можно через сайт программы, сопроводив её мотивационным видео и информацией о команде. Финалистов проекта ожидает курс акселерации от Центра городских компетенций АСИ.

— Под руководством наставников будут организованы проектные сессии, воркшопы, стажировки в других городах России, а также инвест-питчинг с крупнейшими институтами развития, — рассказали в агентстве.

Гендиректор АСИ Светлана Чупшева отметила, что важной характеристикой проектов должна быть возможность тиражировать их в разных субъектах РФ. Самые лучшие идеи выберет экспертный совет АСИ по развитию городов до 10 февраля. Планируется, что в ходе реализации проекта "100 городских лидеров" число участников устойчивых городских сообществ к 2021 году составит 50 тысяч.