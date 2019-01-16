У бабы Лены обнаружили рак лёгких четвёртой стадии

О госпитализации путешественницы стало известно ещё в конце декабря прошлого года.

Врачи диагностировали рак лёгких последней, четвёртой стадии у знаменитой на всю страну 91-летней путешественницы Елены Ерховой (более известна как баба Лена). Об этом на своей странице в "Фейсбуке" сообщила московская туристка Екатерина Папина, которая в 2016 году прославила пенсионерку, случайно встретив её во Вьетнаме.

— Это утро принесло очень грустные новости. Баба Лена в крайне тяжёлом состоянии в больнице. Рак лёгких четвёртой стадии. Светлая, добрая наша бабуля, — написала она.

В комментариях к этой публикации Папина уточнила, что 12 января разговаривала с бабой Леной и та сообщила, что в последние дни ей стало резко хуже.

Напомним, что о госпитализации Ерховой в тяжёлом состоянии стало известно ещё в декабре 2018-го. В последние годы она путешествовала по миру на деньги, которые откладывала со своей пенсии.