Радикалы из С14 захватили Свято-Вознесенский храм под Черниговом

Вскоре после этого украинские СМИ поспешили сообщить, что первая в регионе община Московского патриархата якобы добровольно перешла в "новую церковь".

Члены националистической организации С14* во главе со священником украинской "новой церкви" захватили Свято-Вознесенский храм в селе Оленовка Черниговской области. Об этом заявил глава синодального информационно-просветительского центра канонической УПЦ архиепископ Климент.

— Несмотря на то что заявляет сегодня президент, мы сегодня по факту имеем совершенно другую ситуацию, — в храм под сопровождением боевиков С14 и других радикально настроенных молодчиков пришли священники ПЦУ, не имея никаких документов, уставов, регистраций о том, что они имеют право заходить в данный храм и претендовать на имущество этого храма, — заявил архиепископ в эфире телеканала "112".

Захвату предшествовало собрание сельской рады, на котором прихожане Свято-Вознесенского храма голосовали, стоит ли переходить в "новую церковь" после обретения томоса. Из ста человек, присутствовавших на собрании, "за" высказались лишь 26, сообщают местные СМИ. Однако в протокол внесли другую цифру, из чего следовало, что значительное число прихожан выступило за разрыв с канонической церковью, а остальные якобы воздержались.

— Местные возмутились, ведь православная община заранее заявила, что переходить в ПЦУ не собирается. Тем не менее присутствующая на месте глава Борзнянской РГА подписалась под протоколом голосования, что недопустимо, ведь это вмешательство власти в религиозные вопросы, — комментирует ситуацию местный житель, юрист Виктор Маковий.

Тем не менее радикалы привезли к храму своего батюшку, вскрыли замки и незаконно проникли в церковь. Прихожане вызвали на место полицию, но реакции правоохранительных органов не последовало.

* Деятельность организации запрещена на территории России по решению Верховного суда.