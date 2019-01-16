Послы стран ЕС договорились о санкциях против четырёх "сотрудников ГРУ"

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Послы стран ЕС договорились о санкциях против четырёх "сотрудников ГРУ"

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Фото: © Flickr/Stuart Chalmers

Послы стран — участниц Европейского союза согласовали сегодня введение санкций против четырёх так называемых "сотрудников ГРУ". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на свой источник.

Отмечается, что двое из них — это лица, связанные с инцидентом в Солсбери.

Нужно отметить, что традиционно в вопросе санкций Евросоюз следует примеру США. Вашингтон ещё в прошлом году включил "сотрудников ГРУ" Александра Петрова и Руслана Боширова в санкционный список.

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