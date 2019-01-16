Совфед разрешил пенсионерам не доказывать отсутствие долгов за капремонт

Сейчас для получения компенсации за коммунальные услуги нужно предъявить оплаченные квитанции за каждый месяц.

Совфед поддержал закон, освобождающий российских пенсионеров от обязанности доказывать отсутствие задолженности за капремонт для получения компенсации расходов на услуги ЖКХ.

Согласно документу, узнавать, есть ли у собственника долги, органы исполнительной власти или уполномоченные организации в каждом субъекте РФ будут у регионального оператора либо владельца специального счёта, на который поступает оплата услуг ЖКХ.

Сейчас Жилищный кодекс РФ позволяет пожилым гражданам получать компенсацию за средства, потраченные на получение коммунальных услуг. Так, для россиян старше 70 лет её сумма составляет 50% от израсходованных денег, для граждан старше 80 — 100%. При этом для получения выплат сейчас претендентам необходимо доказать, что у них нет долгов по взносам на капремонт, предъявив оплаченные квитанции за каждый месяц.