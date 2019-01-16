Финалист "Битвы экстрасенсов" увидел беса за Милоновым

По мнению Анатолия Леденёва, депутат "с головой не алё", раз предлагает приравнять медиумов с проститутками.

Финалист 12-го сезона "Битвы экстрасенсов" Анатолий Леденёв в разговоре с Лайфом прокомментировал предложенный депутатом Виталием Милоновым законопроект о запрете деятельности экстрасенсов.

— Этот человек [Виталий Милонов] с головой не алё, и, когда я с ним встретился на радио "Комсомольской правды" в прямом эфире, за ним бес стоял. Он пошёл учиться на батюшку, а какой он батюшка, если за ним бес стоит. Бесам правда не нужна. У нас очень там большой спор был, я многое ему рассказал, он не хочет искать правды, — заявил Леденёв.

Экстрасенс рассказал, что помогает людям не только из России, но и из-за рубежа. По словам Леденёва, после консультаций с ним у людей появляются дети, проходят фобии, дела идут в гору.

— Да, под эту дудку много мошенников, хотят бабла, я согласен. Но настоящих зачем? — прокомментировал финалист 12-го сезона "Битвы экстрасенсов" предложение депутата.

Ранее Милонов предложил приравнять экстрасенсов к проституткам и запретить их деятельность. Депутат внёс в Госдуму законопроект о привлечении экстрасенсов к уголовной ответственности в связи с причинением вреда гражданам.