Ушаков назвал ключевое условие для мирного договора с Японией

Помощник президента РФ также заявил о необходимости укрепить взаимопонимание между двумя странами и их народами.

Признание Японией итогов Второй мировой войны и суверенитета России над Курилами является основным условием заключения мирного договора между странами. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

— То, что хочет Япония забрать, это ещё можно как бы подискутировать <...> Они должны признать итоги Второй мировой войны, которые до сих пор не признали, вот и всё... Это наша земля, никто не собирается эту землю отдавать, — сказал Ушаков журналистам и напомнил, что все острова Южно-Курильской гряды перешли Советскому Союзу и, соответственно, России.

По словам помощника президента РФ, это самый первый необходимый шаг со стороны Токио. Он также отметил, что заключение мирного договора должно сопровождаться стремлением вывести отношения Страны восходящего солнца и России на качественно новый уровень, желанием сформировать атмосферу подлинного доверия и партнёрства и укрепить взаимопонимание между двумя странами и их народами.

Россия и Япония много десятилетий ведут консультации с целью заключения мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого является проблема принадлежности Южных Курил, которые были включены в состав СССР. Токио оспаривает их принадлежность. Москва, в свою очередь, не раз выражала опасения, что в случае передачи Японии Курил на островах могут появиться военные США.