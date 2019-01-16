"Хуже некуда". Ушаков оценил отношения России и США

Отношения России и Соединённых Штатов находятся в самой низкой точке. Как заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, ничего не происходит для их улучшения.

— Отношения хуже некуда, это вы знаете, и ничего в контексте их какого-то развития не произошло, — сказал Ушаков.

Ушаков добавил, что некоторые контакты между странами осуществляются. К примеру, недавняя встреча заместителя главы МИД РФ Сергея Рябкова с представителями Штатов в контексте вопросов разоружения, но на этом всё.