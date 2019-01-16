Глава региона рассказал, сколько времени займёт расселение дома в Магнитогорске

После разбора двух разрушенных подъездов будет проведена экспертиза, которая и даст понимание по поводу точных сроков расселения.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский считает, что около года потребуется на расселение дома, который был повреждён взрывом в Магнитогорске.

— До конца квартала мы снесём седьмой и восьмой подъезды. Не снесём, а демонтируем, это разные вещи. Потом проведём экспертизу. Она даст некое техническое понимание, сколько у нас есть времени, чтобы людей переселить в плановом порядке, — сказал Дубровский, отвечая на вопрос Лайфа.

Затем, по его словам, будет построено новое здание, чтобы исполнить поручение президента и дать новое жильё всем владельцам квартир в доме.

— Вероятнее всего, на это нам потребуется календарный год, — заключил глава региона.

Напомним, 31 декабря 2018 года на улице Карла Маркса в Магнитогорске обрушился подъезд жилого дома в результате взрыва газа. В этой трагедии погибло 39 человек.

Ранее в планах властей было обеспечение жильём только тех, кто лишился квартиры в результате произошедшего.