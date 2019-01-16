Среди жертв двое военных США. При теракте в Сирии погибло 12 человек

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Среди жертв двое военных США. При теракте в Сирии погибло 12 человек

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Фото: Twitter.com

Количество погибших при теракте в сирийском городе Манбидж возросло до 12 человек. Телеканал NTV уточняет, что среди жертв — двое американских военных, один член курдских формирований и девять местных жителей.

Ещё 20 человек получили ранения, причём среди них также есть американские военные. Граждан США эвакуировали с улицы на вертолёте.

Ранее сообщалось о шести погибших при теракте. Взрыв прогремел на пути следования американского военного патруля.

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