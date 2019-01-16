В Сбербанке рассказали о 18 мощных кибератаках с начала года

Отмечается, что все они были успешно отражены автоматизированными системами и не смогли оказать никакого влияния на деятельность банка.

В Сбербанке сообщили о продолжении серии мощных кибератак, которая началась в середине декабря 2018 года, пишет ТАСС со ссылкой на зампреда правления Сбербанка Станислава Кузнецова.

— Ситуация не изменилась. Тренд, который появился в середине декабря, сохранился. На сегодняшний день с начала года мы зафиксировали уже 18 крупных кибератак, — сказал Кузнецов, добавив, что все атаки были успешно отражены автоматизированными системами.

Зампред правления Сбербанка отметил, что на деятельность компании атаки не оказали никакого влияния. По словам Кузнецова, можно ожидать дальнейшее увеличение их количества.

Кузнецов рассказал, что во время новогодних праздников произошло двукратное снижение активности кибермошенников.

— Видимо, мошенники тоже отдыхали, — заявил зампред Сбербанка в кулуарах Гайдаровского форума.

Ранее Кузнецов сообщал, что за последний год количество кибератак на Сбербанк увеличилось в два раза.