"Простая истина". Путин назвал главную задачу властей

Президент РФ Владимир Путин на совещании с кабинетом министров заявил, что первостепенной задачей властей является повышение качества жизни россиян и обеспечение высоких темпов экономического роста.

— Напомню простую истину: главная наша задача — это повышение качества жизни наших людей, граждан РФ, обеспечение устойчивых, высоких темпов роста экономики с одновременным изменением её структуры, — подвёл Путин итоги первой в этом году встречи с членами правительства.

Ранее президент РФ дал ряд поручений. Так, глава государства потребовал предоставить новые квартиры всем жителям дома в Магнитогорске, который был повреждён взрывом. Также Владимир Путин поставил перед руководством Федеральной антимонопольной службы задачу "эффективно выполнять свою роль" в контроле над ценами. Минфину и Банку России было поручено внимательнее следить за инфляцией.