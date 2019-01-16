Лавров рассказал Путину об итогах переговоров с главой МИД Японии

В свою очередь помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что признание японцами итогов Второй мировой войны в полном объёме может и должно стать ключевым условием для поиска вариантов решения проблемы договора.

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал президенту РФ Владимиру Путину об итогах переговоров с японским коллегой по теме мирного договора. Об этом заявил помощник главы государства Юрий Ушаков.

— Наш министр уже доложил об итогах этих переговоров президенту, — сказал он.

По словам Ушакова, признание японцами итогов Второй мировой войны в полном объёме может и должно стать ключевым условием для поиска вариантов решения проблемы договора.

Напомним, что ранее Лавров заявил, что признание итогов Второй мировой войны Японией не является ультиматумом.

12 января 2019 года глава МИД Японии Таро Коно прибыл в Москву с официальным визитом. Вместе с российским министром Сергеем Лавровым они договорились об ускорении работы над мирным договором.