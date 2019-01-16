"Вокруг рушились стены". Пострадавший рассказал о взрыве на заводе в Ленобласти

Работник предприятия заявил, что помнит только взрывную волну, после чего очнулся в машине скорой помощи.

Все четверо получивших травмы при взрыве на заводе "Полипласт" в городе Кингисепп Ленинградской области не являются сотрудниками предприятия. Об этом один из пострадавших рассказал в беседе с изданием 78.ru.

— Мы арендуем территорию на заводе с отдельным входом. Работали — и вдруг произошёл взрыв, прошла волна, вокруг рушились стены. Я потерял сознание и очнулся уже в скорой помощи, — рассказал Юлиан.

По его словам, он получил только ушибы, у остальных врачи зафиксировали также порезы стёклами. В скором времени всех четверых выпишут из больницы.

Как рассказал гендиректор Алексей Емельянов, через несколько месяцев арендаторы собирались покидать эти помещения.

Напомним, на заводе "Полипласт" в городе Кингисепп Ленинградской области произошёл мощный взрыв. Ранее метеоролог заверил, что ЧП не создало экологической угрозы в регионе.