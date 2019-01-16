Жуткая вонь. Россиянка доверху забила квартиру мусором и поселилась в подъезде

По словам очевидцев, ходить мимо квартиры можно только с заткнутым носом — мусором жилище забито до самого потолка.

Пенсионерка из Перми забила квартиру мусором, а сама спит на лестничной клетке четвёртого этажа на картонках. Информация о "мусорной квартире" размещена в паблике "Подслушано Пермь".

По словам местных жителей, люди сначала пытались помочь бабушке, но решили, что это бесполезно — женщина никого не пускала в квартиру. На днях она отлучилась, оставив ключ в замочной скважине. Особо любопытные решили взглянуть на источник вони и пришли в ужас.

Очевидцы сняли ролик, на видео — входная дверь в квартиру, которая не выполняет своих функций. Войти в помещение не представляется возможным — мусор набит "под завязку" от пола и до потолка.

Ранее Лайф писал, как 56-летнюю москвичку спасатели вытащили из-под завалов мусора в её квартире. Женщина жила буквально под потолком.