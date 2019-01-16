Несмотря на визу. Сбивший девушку судья угрожает выслать очевидца ДТП из страны

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Несмотря на визу. Сбивший девушку судья угрожает выслать очевидца ДТП из страны

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Также служитель Фемиды позвонил матери пострадавшей и предложил "побыстрее закончить это дело".

Военный судья из Краснодара Арсен Крикоров, который за рулём KIA Optima сбил 18-летнюю девушку на пешеходном перекрёстке, угрожает свидетелям ДТП и пострадавшей. Об этом рассказала мама студентки Марина Зверева.

— Парню одному угрожает, который был на видео, крепкий такой с бородой. Угрожает, что вышлет его из страны. Парень сам беженец из Сирии, но у него виза есть. Он ему говорит, когда будет кончаться виза, можете даже не приходить, вас вышлем из страны, — сказала Марина в эфире радиостанции "Говорит Москва".

По словам матери, Крикоров вышел с ней на связь через несколько недель после происшествия — предлагал "побыстрее закончить это дело". Мария говорит, что герой скандального ролика её "пугает войной".

Ранее в соцсетях появилось видео, как военный судья сбил 18-летнюю студентку на пешеходном переходе, а затем пытался замять ДТП и запугать свидетелей. Инцидент произошёл в ночь на 22 декабря 2018 года, но огласку получил лишь сейчас. Позже очевидец рассказал, как не дали служителю Фемиды скрыться.

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