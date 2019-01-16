Сильная метель. В Москве объявили жёлтый уровень опасности на 17 января

В столичном регионе ожидаются местами обильный снег, гололедица и ветер 5–10 метров в секунду.

В Москве и Московской области объявлен жёлтый уровень опасности из-за метели 17 января. Об этом сообщается на официальном сайте Гидрометцентра.

— Степень интенсивности опасных явлений: жёлтый — погода потенциально опасна, — указано на сайте.

Как сообщают синоптики, 17 января в Москве и Подмосковье ожидаются местами сильный снег, гололедица и юго-западный ветер 5–10 метров в секунду. Минимальная температура может составить –5 °С.

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