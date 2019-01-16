По прозвищу Рыжий. В Воронеже поймали агента СБУ, работавшего в Крыму

По словам украинца, он должен был предоставлять силовику различные сведения, включая данные о дислокации воинских частей РФ на полуострове.

Агент Службы безопасности Украины Леонид Каплун, собиравший данные в Крыму, был задержан в Воронеже. Шпион рассказал о том, как его вербовали и давали позывной. Видео допроса опубликовала пресс-служба УФСБ по области.

32-летний мужчина работал водителем автобуса — возил людей из Севастополя и Симферополя в Киев и обратно. В украинском пункте пропуска "Каланчак" его и завербовали. По словам Каплуна, к нему подошёл мужчина в камуфляже и показал удостоверение СБУ. В обмен на разрешение "без проблем" пересекать границу он попросил информацию о дислокации воинских частей РФ в Крыму, передвижениях военной техники и числе пограничников в пункте пропуска "Армянск".

— Я подписал бумагу о добровольном согласии. Там же мне дали псевдоним — говорит, будешь Рыжим, из-за цвета волос. После этого встречался с ним на границе. Он ещё у людей спрашивал, нет ли у них связей среди военных, — рассказал украинец.

Отмечается, что выполнить свою миссию Каплун не успел. После задержания сотрудниками УФСБ по Воронежской области его выдворили за пределы России с запретом на въезд в страну на 20 лет.