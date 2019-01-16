Россию не включили в список стран с самыми красивыми женщинами

Список стран с самыми красивыми женщинами был опубликован по итогам крупнейших международных конкурсов красоты.

Венесуэлу признали страной с самыми красивыми в мире женщинами, сообщает Missosology.

Первое место стране принесли победившая на конкурсе "Мисс интернэшнл" Марием Веласко, ставшая второй на "Мисс Вселенной" Стефани Гутьеррес, а также девушки, представлявшие Венесуэлу на конкурсах "Мисс мира", "Мисс Земля" и "Мисс супранэшнл".

Вторую строчку в рейтинге стран с самыми красивыми женщинами заняли Филиппины благодаря победившей на конкурсе "Мисс Вселенная" Катрионе Грэй. Третье место досталось Мексике, представительница которой завоевала титул "Мисс мира".

В первой десятке стран — ЮАР, Вьетнам, США, Таиланд, Пуэрто-Рико, Колумбия и Индонезия. В топ-20 попала Белоруссия, которая заняла 18-е место.

Ранее Лайф писал, что победительницей конкурса "Мисс Земля — 2018" стала студентка из Вьетнама.