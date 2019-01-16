Количество погибших при теракте в Сирии американских военных возросло до четырёх

Количество погибших при теракте в сирийском Манбидже американских военных возросло до четырёх. О жертвах сообщает агентство Reuters.
Ещё трое военных пострадали. Данных об их состоянии нет.
Как уже сообщалось, жертвами теракта в сирийском городе Манбидж стали 12 человек. Среди них — американские военные, местные жители и член курдского формирования. Ответственность за взрыв взяли на себя боевики ИГИЛ*.
*Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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