Глава Свердловской области пообещал упаковки по 12 яиц в магазинах

Политик заверил, что региональные птицефабрики не будут прибегать к уменьшению количества яиц в упаковке.

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев на пресс-конференции прокомментировал сообщения о продаже упаковок с девятью яйцами.

— На Урале в упаковке будет всегда 10 яиц. Нет, я сейчас дам поручение, на Урале в упаковке будет не менее 12 яиц. Даже не сомневайтесь в этом! — заявил глава региона журналистам.

По итогам пресс-конференции Куйвашев написал пост в Instagram.

— Уверен, свердловские птицефабрики не будут прибегать к таким маркетинговым ходам — и в Свердловской области яйца всегда будут продаваться, как мы привыкли, десятками. И даже дюжинами (кстати, пользуясь случаем, обращаюсь к нашим птицеводам — давайте сделаем упаковку с 12 яйцами), — написал политик.

Куйвашев отметил, что цены на продукты находятся на постоянном мониторинге правительства, а власти очень внимательно за ними следят и реагируют в случае резких колебаний.

Ранее пользователи соцсетей обратили внимание на появление в магазинах упаковок, в которых вместо привычного десятка девять яиц.