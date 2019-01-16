Остановилось сердце. На Ставрополье 16-летняя девушка умерла после наркоза

Школьницу госпитализировали с диагнозом "острый аппендицит неуточнённый", но до самой операции она не дожила.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности" из-за гибели юной пациентки в больнице станицы Ессентукской. Об этом сообщает пресс-служба областного главка СКР.

16-летняя девушка попала в хирургическое отделение МБУЗ "Предгорная ЦРБ" с диагнозом "острый аппендицит неуточнённый" 9 января. Однако до самой операции дело не дошло: девушка-подросток умерла во время подготовки к ней.

— Врачом анестезиологом-реаниматологом отделения анестезии и реанимации пациентке был сделан вводный наркоз и проведена интубация трахей, после чего была зафиксирована остановка сердечной деятельности, — пояснили в управлении.

Спасти девушку не удалось. Сейчас правоохранители устанавливают точные причины произошедшего, назначен ряд судмедэкспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.