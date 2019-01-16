Матвиенко поставила "неуд" главе Рослесхоза за его работу

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко дала низкую оценку работе руководителя Рослесхоза Ивана Валентика. Об этом она заявила во время обсуждения проекта постановления "Об усилении контроля за оборотом древесины и противодействия её незаконной заготовке", сообщает ТАСС.
— У меня нет ничего личного, но за восемь лет вашей работы я могу поставить вам "неуд" за результаты вашей работы, исходя из ситуации, которая есть на сегодняшний день, — сказала Матвиенко.
По её словам, Валентик за восемь лет своего нахождения в должности так и не смог решить проблему незаконной вырубки лесов. Матвиенко призвала его начать более активную работу над вопросом и предоставить доклад через полгода по конкретным предпринятым действиям.
Спикер Совфеда позитивно оценила возможность внедрения эффективной системы "Лес-ЕГАИС", в которой будет учитываться каждое дерево. Также Матвиенко поддержала идею разработать меры по межведомственному сотрудничеству контроля за незаконной вырубкой древесины. Она добавила, что при необходимости следует внести изменения в Лесной кодекс РФ.
Ранее Валентина Матвиенко призвала кормить в больницах правильной и вкусной едой.
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