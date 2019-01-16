Россия получила доказательства связи США с ИГИЛ

МИД РФ рассказал об операции американских военных по освобождению боевиков этой группировки.

Американский спецназ мог захватить тюрьму с боевиками ИГИЛ*, чтобы те не раскрыли информацию о своих спонсорах. Об этом заявили в МИД РФ.

— Речь идёт о недавнем заявлении Движения талибов о целенаправленном рейде американского спецназа по захвату одной из талибских тюрем в афганской провинции Бадгис, в которой содержались боевики ИГИЛ, захваченные в плен на севере Афганистана в августе 2018 года, — пояснили в МИД.

Отмечается, что все вызволенные из заточения боевики были увезены в неизвестном направлении. По данным МИД РФ, среди них могли быть россияне и граждане стран Центральной Азии.

— Такой интерес к игиловцам наводит на мысль, не пытались ли США, предприняв такую акцию, не допустить утечку информации, которую упомянутые боевики ИГИЛ могли сообщить относительно своих реальных спонсоров, — отметили в ведомстве.

Там сообщили, что спецслужбы США могут организовать вбросы в СМИ для дискредитации России на афганском направлении. МИД РФ призвал США "прекратить плести интриги".

Ранее в МИД РФ исключили возможность введения российских военных в Афганистан.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.