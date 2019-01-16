Бабушку приговорили к 16 годам колонии за убийство внучки из-за галлюцинаций

Сожитель женщины был направлен на принудительное лечение после того, как в невменяемом состоянии задушил её внука.

Суд приговорил 42-летнюю жительницу Белгородской области Светлану Мурадян к 16 годам лишения свободы за убийство внучки, сообщает региональное следственное управление СК РФ.

Пятилетний мальчик и его трёхлетняя сестра в январе 2018 года остались ночевать в гостях у бабушки по материнской линии. Бабушка и её сожитель распивали спиртные напитки.

— В ночь на 11 января в состоянии сильного опьянения, на фоне галлюцинаций мужчина убил мальчика, а бабушка — внучку, — сказано в сообщении.

В сообщении прокуратуры Белгородской области уточняется, что женщина избивала спящую внучку, девочка от нанесённых ей травм скончалась в больнице. Сожитель Мурадян напал на её спящего внука и задушил его.

Суд приговорил Мурадян к 16 годам колонии общего режима с последующим ограничением свободы сроком на один год. В пользу отца девочки с женщины будет взыскано два миллиона рублей.

Сожитель осуждённой был ранее направлен на принудительное лечение, так как совершил убийство ребёнка в состоянии невменяемости.

Ранее Лайф писал о жительнице Белгородской области, задушившей шестимесячного внука, чтобы "облегчить жизнь" дочери.