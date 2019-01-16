"Хочется чего-то нового". Рыбка рассказала о своих планах после года в тюрьме

В частности, она изъявила желание работать с людьми, но при этом не уточнила, с какими именно.

Настя Рыбка (Анастасия Вашукевич) после освобождения из таиландской тюрьмы и возвращения домой хочет найти работу на телевидении. Об этом сообщает РИА "Новости".

Вашукевич добавила, что планов очень много. В частности, она изъявила желание работать с людьми, но при этом не уточнила, с какими именно.

— Хочется чего-то нового, скажем так… Я многого пыталась раньше достичь, например в индустрии телешоу, и я хочу это продолжить, только на более высоком уровне, — сказала она.

Накануне, 15 января, суд в Таиланде приговорил Кириллова и Вашукевич к условному сроку за "предоставление услуг сексуального характера" в составе преступной группы. До дня депортации они останутся под стражей. Сейчас они находятся в центре временного содержания иммиграционной полиции.

Напомним, ранее стало известно, что Рыбка рассматривает возможность депортации не в Россию или Белоруссию, а в одну из стран, у которой с РФ действует безвизовый режим.

Лесли, Рыбка, а также ещё восемь человек были задержаны в феврале прошлого года во время "секс-тренинга", который власти Таиланда сочли незаконным. В материалах суда отмечалось, что сообщество под руководством Лесли и Рыбки тайно организовывало секс-тренинги и побуждало людей, которые в них участвовали, совершать непристойные действия с другими людьми.