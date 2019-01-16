В Верховной раде назвали украинцев нацией заробитчан

Бездействие украинских властей привело к превращению граждан страны в нацию гастарбайтеров. Об этом заявил депутат Верховной рады от партии "Наш край" Сергей Шахов в эфире украинского телеканала "112 Украина".

Нардеп выразил сожаление, что международные эксперты присудили Незалежной мировое "лидерство" по выезду граждан на заработки. По его словам, согласно прогнозу, в наступившем году положительных сдвигов ждать не стоит — число трудовых мигрантов увеличится на 1,5%.

— Из-за бездействия правительства украинцы превращаются в "нацию заробитчан". Нужно переходить от деклараций к реализации реальных программ развития экономики, — считает Шахов.

Ранее лидер общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктор Медведчук сообщил, что за пять лет в стране более чем в два раза сократились минимальные размеры пенсии и прожиточного минимума.