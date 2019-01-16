Пацан к успеху шёл. Герой мема "Шоколад не виноват" снова попал в тюрьму

Гусейнов приобрёл известность в 2006 году, когда его обвинили в соучастии в жестоком убийстве таксиста.

Герой мема "Пацан к успеху шёл. Не получилось, не фортануло" Александр Гусейнов, также известный как Шоколад, снова попал в тюрьму. Об этом сообщает издание Ura.ru.

Житель Перми приобрёл известность в 2006 году, когда попал в телесюжет местного канала. Его обвинили в соучастии в жестоком убийстве таксиста. После оглашения приговора его товарищ, также осуждённый, прокомментировал приговор, чем рассмешил пользователей Сети.

— Шоколад ни в чём не виноват, пацаны. В натуре, пацан к успеху шёл. Не получилось, не фортануло, — сказал осуждённый.

Тогда 17-летний Гусейнов был осуждён на восемь лет, однако через пять вышел по УДО. В 2017 году он получил условный срок за грабёж, но из-за многочисленных нарушений ему в итоге назначили реальный срок. После Нового года Гусейнов стал публиковать новые фото из колонии на своей странице в соцсети.