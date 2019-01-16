"Очень хочу кровать!" Настя Рыбка рассказала, о чём мечтает после тюрьмы

Вашукевич сообщила, что спала на полу десять месяцев, из-за чего мечтает оказаться в обычной кровати.

Настя Рыбка (Анастасия Вашукевич) после освобождения из тюрьмы в Таиланде сообщила, что мечтает поспать на кровати, пишет РИА "Новости".

— Я спала на полу десять месяцев. Теперь вот здесь, в IDC (центр временного содержания иммиграционной полиции) у меня есть подушка, — рассказала Рыбка, отметив, что счастлива.

Вашукевич отметила, что в жизни всё стало проще, "намного проще".

Ранее Рыбка сообщила, что после депортации из Таиланда планирует найти работу на телевидении. Вашукевич рассказала, что ей "хочется чего-то нового".