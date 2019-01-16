На химиотерапию по ОМС в 2019 году дополнительно выделили около 70 млрд рублей

Порядка 70 миллиардов рублей дополнительно направлено на химиотерапию по ОМС в этом году. Об этом на заседании правительства заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Она добавила, что в этом году будут введены клинические рекомендации, которые касаются онкологии.
— Обновление и введение в практическую жизнь здравоохранения новых клинических рекомендаций, обновлённых стандартов произойдёт до 2021 года, — отметила Голикова.
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