На химиотерапию по ОМС в 2019 году дополнительно выделили около 70 млрд рублей

Порядка 70 миллиардов рублей дополнительно направлено на химиотерапию по ОМС в этом году. Об этом на заседании правительства заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Она добавила, что в этом году будут введены клинические рекомендации, которые касаются онкологии.

— Обновление и введение в практическую жизнь здравоохранения новых клинических рекомендаций, обновлённых стандартов произойдёт до 2021 года, — отметила Голикова.