"Даже не полуторный!" Российский Burger King уличили в махинациях с котлетами

Сеть ресторанов быстрого питания "Бургер кинг" уменьшила размер второй котлеты в двойных вопперах. На это обратила внимание журналистка "Русской службы Би-би-си" Елизавета Фохт.

Приключения в Burger King в Шереметьево. Заказали по двойному вопперу, принесли, на первый взгляд, одинарные. Объяснение: «У нас новые стандарты, вторая котлета теперь меньше»



Это даже не полуторный! pic.twitter.com/VY43qlOuu1 — Liza Fokht (@lizafoht) 11 января 2019 г.

— Заказали по двойному вопперу, принесли, на первый взгляд, одинарные. Объяснение: "У нас новые стандарты, вторая котлета теперь меньше". Это даже не полуторный! — рассказала девушка в "Твиттере" о своих приключениях в "Бургер кинге" в столичном аэропорту Шереметьево.

Фохт возмутилась, что, несмотря на изменения, каждый бургер стоил порядка 500 рублей. Подписчики поддержали журналистку и признались, что тоже ранее замечали маленькие котлеты в "Бургер кинге". Некоторые написали, что сначала даже не увидели вторую котлету.