"Даже не полуторный!" Российский Burger King уличили в махинациях с котлетами

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"Даже не полуторный!" Российский Burger King уличили в махинациях с котлетами

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Фото: © Flickr/ekkun

Сеть ресторанов быстрого питания "Бургер кинг" уменьшила размер второй котлеты в двойных вопперах. На это обратила внимание журналистка "Русской службы Би-би-си" Елизавета Фохт.

— Заказали по двойному вопперу, принесли, на первый взгляд, одинарные. Объяснение: "У нас новые стандарты, вторая котлета теперь меньше". Это даже не полуторный! — рассказала девушка в "Твиттере" о своих приключениях в "Бургер кинге" в столичном аэропорту Шереметьево.

Фохт возмутилась, что, несмотря на изменения, каждый бургер стоил порядка 500 рублей. Подписчики поддержали журналистку и признались, что тоже ранее замечали маленькие котлеты в "Бургер кинге". Некоторые написали, что сначала даже не увидели вторую котлету.

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