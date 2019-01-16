BMW назвала российские цены на обновлённый седан седьмой серии

Седан получил новую линейку двигателей от BMW 730i с мотором мощностью 249 лошадиных сил до BMW M760Li xDrive, где установлен 609-сильный мотор.

Стоимость обновлённого седана BMW седьмого поколения составит от 5,48 до 10,91 миллиона рублей в зависимости от комплектации. Об этом сообщается на сайте российского представительства немецкого автопроизводителя.

Продажи в нашей стране начнутся в апреле 2019 года.

Основным отличием машины стала радиаторная решётка. Она выполнена в стилистике детали флагманского кроссовера BMW X7. Обновлённая модель также получила новую оптику.

Седан также получил новую линейку двигателей от BMW 730i с мотором мощностью 249 лошадиных сил до BMW M760Li xDrive, где установлен 609-сильный мотор.