BMW назвала российские цены на обновлённый седан седьмой серии

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BMW назвала российские цены на обновлённый седан седьмой серии

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Фото: © BMW. 

Седан получил новую линейку двигателей от BMW 730i с мотором мощностью 249 лошадиных сил до BMW M760Li xDrive, где установлен 609-сильный мотор.

Стоимость обновлённого седана BMW седьмого поколения составит от 5,48 до 10,91 миллиона рублей в зависимости от комплектации. Об этом сообщается на сайте российского представительства немецкого автопроизводителя.

Продажи в нашей стране начнутся в апреле 2019 года.

Основным отличием машины стала радиаторная решётка. Она выполнена в стилистике детали флагманского кроссовера BMW X7. Обновлённая модель также получила новую оптику.

Седан также получил новую линейку двигателей от BMW 730i с мотором мощностью 249 лошадиных сил до BMW M760Li xDrive, где установлен 609-сильный мотор.

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