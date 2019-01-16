Пить при простуде. "Роскачество" рассказало, как выбрать полезный морс

Как отмечается, клюква отлично подходит для укрепления иммунитета, а морс из неё поможет держать себя в тонусе в любое время года.

Эксперты "Роскачества" рассказали потребителям, как выбрать полезный морс из клюквы.

Как пояснила руководитель проекта Российского союза производителей соков Людмила Хомич, сначала необходимо обратить внимание на маркировку продукта. На ней должен быть указан его вид — "Морс" — и содержание сока — не менее 15%. Кроме того, должно быть указано, из чего продукт сделан: на упаковке должна быть надпись "Морс из клюквы", "Клюквенный морс" или "Морс клюквенный".

— Если указаны иные компоненты, кроме клюквенных сока или пюре, сахара или мёда, лимонной кислоты и, может быть, натуральных ароматизаторов, то, скорее всего, это уже не морс, — пояснила эксперт.

По словам Хомич, наличие различных ягод допустимо в мультиягодном морсе, а в составе клюквенного морса должна быть только клюква.

На упаковке продукта обязательно должен быть указан адрес производства, сама она должна быть хорошего качества и герметичной.

На вид морс может быть непрозрачным или осветлённым, во втором случае это должно быть указано на упаковке.

"Роскачество" отмечает, что в морсе допустимы осадок и небольшая взвесь.

Потребители должны обратить внимание и на цвет продукта — не допускается слишком яркая или коричневая окраска.

Эксперты рекомендуют в последнюю очередь обращать внимание на цену продукта, ведь она зависит от многих факторов, в частности от упаковки. Как правило, морс в стеклянной таре обойдётся потребителям дороже.

Врач-эндокринолог Вадим Крылов отметил, что морс можно пить при любом воспалительном заболевании, так как с его помощью организм быстрее избавляется от токсинов.

Ранее Лайф сообщал, что в клюквенном морсе можно найти не только витамины, но и радиоактивные ягоды.