Эксперт поддержал предложение Чубайса поднять цены на электричество для богатых

По мнению Пикина, речь идёт о введении соцнормы, при превышении которой услуга оплачивается по другим тарифам.

Предложение главы "Роснано" Анатолия Чубайса поднять цены на электричество для богатых — это абсолютно правильная вещь. Так Лайфу идею прокомментировал директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

По словам эксперта, идея основана на том, что граждане должны платить, исходя из экономически обоснованной стоимости электричества. Пикин пояснил, что Чубайс имел в виду необходимость ввести на основе текущих тарифов некий минимум электроэнергии, при превышении которого услуга оплачивается по другим, экономически обоснованным ценам.

— По сути, мы возвращаемся к идее правительства по поводу соцнормы на электрическую энергию. Считаю, что абсолютно правильная вещь, это не связано с расточительностью или ещё с чем-то. Это связано с тем, что каждый должен платить за товар ровно столько, сколько он стоит, — заявил собеседник Лайфа.

При этом Пикин добавил, что необходимо сделать исключения в ряде случаев. К примеру, если речь идёт о дачных домиках, которые отапливаются электроэнергией, поскольку у них просто физически нет газа и он к ним туда не придёт.

Ранее Чубайс заявил, что Россия является одной из самых энергорасточительных стран. Для изменения ситуации он предложил два выхода: поднять цены на электричество для богатых или ввести "лобовые запреты".