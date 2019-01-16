Суд отказался признать плагиатом песню "Чика" Александра Реввы

Кунцевский суд Москвы не удовлетворил иск сочинского артиста Руслана Кагарманова, обвинившего комика Александра Ревву в плагиате части песни "Чика". Об этом ТАСС сообщили в суде.
— 14 января судом отказано в удовлетворении требований Кагарманова к Ревве о защите авторского права в отношении произведения — песни "Чика", — сказали в суде.
Кагарманов требовал прекратить использование песни, возместить ущерб в размере 51 тысячи рублей, а также опубликовать решение суда в СМИ, чтобы защитить репутацию истца.
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