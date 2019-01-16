США назвали дату выхода из ДРСМД

Ранее Штаты давали России 60 дней на то, чтобы изменить свою ракетную программу по их требованию.

Соединённые Штаты начнут выход из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 2 февраля. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на замглавы Госдепартамента Андреа Томпсон.

Напомним, выход США из этого договора в октябре анонсировал американский президент Дональд Трамп. Позднее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что его страна всё-таки может остаться приверженной договору, если Россия в течение 60 дней вернётся к его исполнению.

В Кремле неоднократно заявляли, что Россия никогда не нарушала договор. В частности, президент РФ Владимир Путин отметил, что США никаких доказательств нарушения договора российской стороной не предоставили и начали искать обоснования для своих заявлений.

Накануне в Женеве состоялась встреча делегаций России и США по проблеме ДРСМД, однако она ни к чему не привела. Встречаться ещё раз американская сторона отказалась.