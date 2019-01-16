Профессор самарского университета стала фигурантом дела за прогулянные пары

Педагог уехала на две недели за границу, а когда вернулась, проставила в табеле эти дни как рабочие.

Следователи в Самаре завершают расследование уголовного дела в отношении профессора Самарского национального исследовательского университета Евгении Трещевой. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя СУ СКР по региону.

По версии следствия, педагог местного университета на две недели выехала за границу, а когда вернулась, проставила в табеле эти дни как рабочие. При этом данный факт она отрицает.

В результате бухгалтеры начислили ей заработную плату за время, когда она отсутствовала на рабочем месте. Ущерб, причинённый университету, составил порядка 30 тысяч рублей.

Теперь Трещева проходит по делам "Мошенничество" и "Служебный подлог". Ей грозит срок в колонии.