Не Киркоров. Назван певец, который может представить Россию на "Евровидении"

Впрочем, исполнителя к конкурсу будет готовить именно король отечественной эстрады.

Популярный певец Сергей Лазарев снова собирается представить Россию на международном конкурсе "Евровидение", который в этом году пройдёт 14–18 мая в Тель-Авиве. Об этом сообщает Super.

По данным портала, в гастрольном графике 35-летнего исполнителя всё расписано до конца апреля, но в мае не значится ни одного концерта. Отмечается, что Лазарева к конкурсу снова будет готовить команда короля российской эстрады Филиппа Киркорова, состоящая из греческих композиторов и хореографов.​

В 2016 году Сергей Лазарев уже принимал участие в одном из главных музыкальных конкурсов Европы. Он исполнил композицию You Are the Only One и занял итоговое третье место. При этом певец набрал максимальное число баллов в зрительском голосовании, но профессиональное жюри оценило его выступление не очень высоко.