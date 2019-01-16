Художница из Петербурга заявила, что на неё завели дело из-за картин

Мила Арбузова сообщила об уголовном преследовании за растление малолетних, назвав смехотворными поводы к открытию дела.

Художница из Санкт-Петербурга Мила Арбузова сообщила, что на неё завели дело о растлении малолетних. Об этом женщина написала на своей странице в соцсети.

По словам Арбузовой, одной из причин уголовного преследования стала картина "Движение красоты", ремейк работы Боттичелли. На ней изображена голая женщина, на которую из фена дует ребёнок.

— На меня завели дело о растлении малолетних. Сегодня позвонила Ирина Середа, директор детского центра "Нафаня", где я преподавала рисование детям в 2017 году, и рассказала, что её вызвали на допрос и допрашивали. Объясняли, в чём меня хотят обвинить, показывали сканы веб-страниц с фотографиями, которые их заинтересовали. И задавали вопросы по ним, — написала художница.

Арбузова назвала поводы для уголовного преследования смехотворными, причислив к ним не только картину, но и серию портретов топлес, а также фото с занятий живописью с пенсионерами.

Директор детского центра "Нафаня" Ирина Середа в комментарии РИА "Новости" сообщила об отсутствии уголовного дела в отношении художницы.

— Уголовного дела нет. Допроса не было. Была жалоба на её картины в прокуратуру, — заявила Середа, отметив, что автор жалобы выразил опасение по поводу влияния работ Арбузовой на воспитанников детского клуба.

В правоохранительных органах пока никак не комментируют заявление художницы относительно открытия дела против неё.

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