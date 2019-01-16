В Москве задержан гендиректор "Алкогольной сибирской группы"

Полиция Москвы задержала генерального директора "Алкогольной сибирской группы" Игоря Савельева. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу группы.

— Мы подтверждаем, что против генерального директора АСГ Игоря Савельева проводятся следственные действия. Вчера, 15 января, к нему приходили люди из полиции. Он покинул офис АСГ в их сопровождении, — говорится в сообщении.

По данным компании, задержание Савельева не связано с работой группы или с его деятельностью на посту генерального директора. Покидая офис, он сообщил сотрудникам, что намерен прекратить трудовой контракт с АСГ.

Сегодня был назначен уже новый гендиректор. Им стала действующий финансовый директор компании Елена Тябутова.