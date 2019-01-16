Медведев рассказал, кто возглавит российскую делегацию в Давосе

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Медведев рассказал, кто возглавит российскую делегацию в Давосе

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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Фото: © РИА Новости / Екатерина Штукина

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин пока не принял решения об участии в форуме.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что российскую делегацию в Давосе возглавит министр экономического развития Максим Орешкин. Об этом глава кабмина написал в своём твиттер-аккаунте.

— Определён состав российской делегации на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Её возглавит министр экономического развития Максим Орешкин, — написал Медведев.

Ранее о том, что Орешкин возглавит делегацию, сообщил глава Минэнерго Александр Новак. Также на данный момент известно, что президент РФ Владимир Путин пока не принял решения об участии в форуме в Давосе.

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