Медведев рассказал, кто возглавит российскую делегацию в Давосе

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что российскую делегацию в Давосе возглавит министр экономического развития Максим Орешкин. Об этом глава кабмина написал в своём твиттер-аккаунте.
Определен состав российской делегации на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Ее возглавит министр экономического развития Максим Орешкин— Дмитрий Медведев (@MedvedevRussia) 16 января 2019 г.
— Определён состав российской делегации на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Её возглавит министр экономического развития Максим Орешкин, — написал Медведев.
Ранее о том, что Орешкин возглавит делегацию, сообщил глава Минэнерго Александр Новак. Также на данный момент известно, что президент РФ Владимир Путин пока не принял решения об участии в форуме в Давосе.
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