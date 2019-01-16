"Здесь вам не базар". Чиновника выгнали с заседания парламента из-за свитера

Киргизские депутаты вынесли коллеге суровый "модный приговор" и не стали слушать оправданий.

Фешен-скандал разгорелся сегодня в стенах киргизского парламента. Чиновник местного Агентства начального профессионального образования Талантбек Тынысов пришёл на заседание в надетом под пиджак свитере вместо рубашки. Вице-спикеру парламента Мирлану Бакирову такое нарушение дресс-кода пришлось не по душе. Он при всех строго отчитал нарушителя, а затем и вовсе выгнал его из зала заседаний.

— Вы что, только что приехали из командировки? Почему вы в таком виде? — цитирует слова Бакирова "Sputnik Кыргызстан".

Тынысов объяснил, что только утром узнал о болезни руководителя и о необходимости явиться на заседание вместо него. Однако строгий вице-спикер был непреклонен.

— По регламенту о поведении в Жогорку кенеше (Парламент Киргизии. — Прим. ред.) есть норма о внешнем виде. Аппарат ЖК, аппарат правительства и аппарат кабмина, почему вы не следите за этим? Здесь вам базар, что ли? — продолжил возмущаться он.

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