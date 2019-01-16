Россияне смогут увидеть "кровавую" Луну

Лучшие условия для наблюдения будут у тех жителей России, кто находится западнее.

На рассвете 21 января жители России смогут наблюдать за полным затмением Луны. Об этом сообщается на сайте Московского планетария.

— Полную фазу в России можно наблюдать при условии ясной погоды с 07:41 до 08:44 по московскому времени в центральных и северных районах России, на северо-западе Сибири и на северо-восточной части Дальнего Востока, — сказано в сообщении.

Часто во время таких затмений Луна окрашивается в красновато-оранжевые тона, сообщает "Российская газета" со ссылкой на Пулковскую обсерваторию. Астрономы надеются, что в январе можно будет наблюдать именно "кровавую" Луну.

Как отмечается, условия видимости полного затмения Луны будут тем лучше, чем западнее точка наблюдения.