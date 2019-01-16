Потерял проездной. В Киеве контролёры избили пассажира троллейбуса — видео

Потерпевший рассказал, что у него был с собой билет, но он куда-то пропал, когда его попросили предъявить.

В Киеве кондукторы и контролёры КП "Киевпасстранс" избили пассажира троллейбуса за то, что он не смог предъявить проездной. Об этом пострадавший Сергей Шевчук рассказал изданию "Вести Украина".

Мужчина рассказал, что вошёл в троллейбус, имея при себе билет, но он куда-то пропал, когда вошли контролёры и попросили его предъявить.

Узнав, что у пассажира нет при себе билета, одна из контролёров предложила оплатить штраф, а её коллеги, двое мужчин в серой форме, заблокировали ему выход из троллейбуса.

— Я им сказал, что они ограничивают мою свободу и, если они меня сейчас не пропустят, я буду вынужден применить физическое воздействие, — сказал Шевчук.

Водитель троллейбуса закрыл двери, а контролёры продолжали настаивать на том, чтобы пассажир оплатил штраф. Шевчук попытался сам открыть дверь, но один из контролёров оттащил его назад, порвав ему куртку.

Между мужчинами началась потасовка. На помощь кондуктору прибежал его коллега из находившегося рядом троллейбуса, и они вдвоём начали избивать Шевчука.

Позже на место прибыли полицейские и чиновник из "Киевпасстранса", который попросил потерпевшего не писать на контролёров жалобу. Шевчук всё же написал заявление в полицию, а также зафиксировал побои в больнице.

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