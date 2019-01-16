Высланную из России украинскую журналистку арестовали в Харькове

Речь идёт о Елене Бойко, которая активно критиковала президента Украины Петра Порошенко и запрашивала политическое убежище в нашей стране.

Суд Харькова арестовал выдворенную из России Елену Бойко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на её адвоката Галину Перфильеву. Журналистку, известную своей критикой в адрес украинских властей и лично в адрес Петра Порошенко, отправили в СИЗО Львова. Ей вменяют нарушение ч. 1 ст. 110 УК Украины "Призывы к нарушению территориальной целостности страны".

Адвокаты планируют обжаловать решение о депортации Бойко из России. По словам Перфильевой, выдворение её клиентки было незаконным.

— Её выдворили в среду на основании постановления о принудительном выдворении и постановления об исполнительном производстве. Оба документа датированы 15 января и на обоих стоит отметка о том, что они могут быть обжалованы в десятидневный срок. Таким образом, к настоящему моменту они не вступили в законную силу, — пояснила она.

Напомним, что украинская оппозиционная журналистка, постоянная участница политических ток-шоу на российских телеканалах Елена Бойко была выдворена из нашей страны за нарушение режима пребывания. Гендиректор агентства "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв ранее заявил о готовности пригласить её на работу, лишь бы "не сдавать нацикам".