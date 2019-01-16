Слышал голоса. Мать убийцы мэра Гданьска в ноябре заявляла на сына в полицию

В конце ноября женщина сообщала в полицию, что обеспокоена поведением сына. Через некоторое время будущий убийца мэра вышел на свободу после более пяти лет заключения.

Мать обвиняемого в убийстве мэра Гданьска 27-летнего молодого человека обращалась в полицию из-за беспокойства поведением сына, сообщает Gazeta Wyborcza.

30 ноября женщина предупредила полицию, что её сын может быть опасен. В то время молодой человек отбывал наказание в тюрьме за совершение четырёх ограблений отделений банка. Правоохранители связались с начальником исправительного учреждения, однако никаких действий предпринято не было.

8 декабря после более чем пяти с половиной лет за решёткой молодой человек вышел на свободу. Как отмечается, тревоги матери были связаны с его психическим состоянием — будущий убийца слышал голоса и винил в случившемся с ним политиков.

Лайф сообщал, что покушение на мэра Гданьска Павла Адамовича было совершено 13 января во время благотворительного концерта. Было опубликовано видео нападения. 14 января Адамович скончался в больнице от полученных ранений. Сам подозреваемый вину в убийстве мэра не признал. Соболезнования в связи со смертью политика выразил президент Польши Анджей Дуда. После гибели Адамовича власти Варшавы объявили трёхдневный траур. Похороны градоначальника пройдут в субботу, 19 января.