Кудрин назвал способ вывести Россию в топ-5 экономик мира

Необходим целый ряд структурных шагов, а в частности — реформирование государственного управления и сокращение роли государства в экономике.

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин считает, что вхождение России в пятёрку ведущих экономик мира зависит от трудовых ресурсов, инвестиций и роста производительности труда. Об этом он заявил, выступая на Гайдаровском форуме в среду. По признанию финансиста, добиться роста в размере трёх процентов в год — это сверхтяжёлая задача, но чтобы добиться результата, необходимо поддержать выполнение нацпроектов дополнительными мерами политики, которые создадут экономический рост.

Среди таких мер Кудрин назвал реформирование государственного управления и сокращение роли государства в экономике.

Вместе с тем глава Счётной палаты считает, что России было бы полезно улучшить отношения с другими странами, чтобы ускорить темпы роста своей экономики до среднемировых.

— Внутренний спрос нашу российскую экономику до трёх процентов не вытягивает. Россия может выйти на 3,5%, то есть на мировой рост, если мы сможем увеличить [несырьевой] экспорт на мировые рынки, — приводит слова Кудрина РИА "Новости".

Ранее премьер России Дмитрий Медведев назвал высокий уровень неопределённости, масштабы цифровой трансформации и рост протекционизма основными рисками для мировой экономики. Глава правительства отметил, что "эти вызовы сейчас в полный рост сохраняются перед нами".